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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Dünya Haberler

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