Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Asya turu kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile iki ülke ilişkilerini görüştü. Caparov, Almanya'nın desteğinin devam etmesinin önemine vurgu yaparken, Steinmeier ise Almanya'nın Kırgızistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. İki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Asya turu kapsamında ülkesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Caparov, başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, Orta Asya turu kapsamında Kırgızistan'ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Caparov, görüşme öncesi açıklamasında, "Ülkenin demokratik kalkınmasında, güçlü sivil toplumun ve hukukun üstünlüğü ile yönetilen devletin inşasında Almanya'nın desteğinin devam etmesi çok önemli." dedi.

Kırgızistan'ın sadece Avrupa'nın değil dünyanın önde gelen devletlerinden Almanya ile aktif işbirliğini sürdürmekten yana olduğuna işaret eden Caparov, "Almanya, siyasi otoritesi ve ekonomik potansiyeli ile biz dahil dünyanın birçok ülkesine örnek teşkil ediyor. Almanya'da da çok değer verilen demokratik değerleri, temel özgürlükleri ve insan haklarını biz de paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan'ın, Almanya ile ticari, enerji, ekonomik, insani ve teknolojik alanlarda işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

"Almanya, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeye hazır"

Kırgızistan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülkelerden olduklarını belirten Steinmeier, " Kırgızistan, 3 kez ziyaret ettiğim harika bir ülke. Resmi ziyaret için yaptığınız davet için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Almanya ile Kırgızistan arasında 30 yıldan fazla istikrarlı ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini vurgulayan Steinmeier, "Almanya, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeye ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki deneyimlerini paylaşmaya hazır. Ülkenizin bunun için çok iyi koşulları var." ifadesini kullandı.

İki liderden ortak basın toplantısı

Caparov ve Steinmeier, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, burada yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, hiç şüphesiz ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Almanya'nın, Kırgızistan'ın Avrupa yönündeki önemli ticari ve ekonomik ortaklarından olduğunu vurgulayan Caparov, son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,5 kat arttığını, bundan sonra da artırılması için çaba harcayacaklarını kaydetti.

Almanya, Orta Asya ülkeleri ile daha fazla ve daha yakın ortaklık istiyor

Steinmeier, "Almanya, özellikle içinde bulunduğumuz gergin dönemde, Orta Asya devletleri arasında daha büyük ve yakın ortaklık istiyor." dedi.

Caparov ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği, Çin'in Orta Asya ilişkileri, Afganistan'daki insani durumu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Steinmeier, dünyadaki jeopolitik durumun, Rusya-Ukrayna Savaşı ile sarsıldığına dikkati çekti.

Resmi temaslarının ardından Bişkek'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) akademi öğrencileri ile bir araya gelecek Steinmeier, daha sonra Tanrı Dağı'ndaki buzulları ve ülkedeki su kaynaklarını ziyaret edecek.