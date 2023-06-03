Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, AB Konseyi Başkanı Michel ile işbirliği olanaklarını görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile işbirliği olanaklarını görüştü. Caparov, AB ile kurulan işbirliği ve ortaklığa büyük değer verdiğini belirterek, ekonomik kalkınmanın işbirliğinin kilit alanlarından biri olduğunu vurguladı. Michel ise Kırgızistan'ın enerji ve yenilebilir kaynaklarının potansiyelinden övgüyle söz ederek, dijitalleşme konusunda uzmanlarının ve tecrübelerinin Kırgızistan'a yatırım fırsatları sunabileceğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile işbirliği olanaklarını görüştü.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde dün düzenlenen AB-Orta Asya 2. Toplantısı'na katılan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, ülke yönetimiyle temaslarını sürdürdü.

Caparov ile Michel arasında 40 dakika süren baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.

"Destek ve yardım için Avrupa Birliği'ne en içten şükranlarımı sunuyorum"

Heyetler arası görüşmede konuşan Caparov, "İstikrar, kalkınma ve demokrasi yolunda ülkemize verdiği kesintisiz destek ve yardım için Avrupa Birliği'ne (AB) en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından bu yana ilerlemesine ve dönüşümüne vesile olan AB ile kurulan işbirliği ve ortaklığa büyük değer verdiğini belirten Caparov, Birliğin deneyimi, yatırımı ve teknik desteğinin ülke ekonomisini çeşitlendirme, özel sektörü geliştirme ve istikrarlı istihdam yaratma çabalarını desteklemede önemli rol oynadığını vurguladı.

"AB ile işbirliğimizin kilit alanlarından biri ekonomik kalkınmadır." diyen Caparov, genç ve yetenekli iş gücüne sahip Kırgızistan'ın, doğal kaynakları kullanarak ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Caparov, AB'den Kırgızistan'ın devlet politikasının ana öncelikleri arasında yer alan ekoloji ve yeşil ekonomi konularıyla ilgili hedefleri ve inisiyatiflerine destek istedi.

Michel, Caparov'u Bürksel'e davet etti

AB Konseyi Başkanı Michel de AB ile Kırgızistan arasındaki işbirliği olanaklarına güç katmak için Caparov'u Brüksel'e davet etti.

Kırgızistan'ın enerji ve yenilebilir kaynaklarının potansiyelinden övgüyle söz eden Michel, Kırgızistan'ın enerji potansiyeli üzerinde çalışması gerektiğinin öneminin altını çizdi.

Michel, iklim değişikliği gibi tehdidin karşısında Kırgızistan'ın yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Basın ve ifade özgürlüğü gibi değerlere çok bağlı olduklarını ifade eden Michel, ayrıca dijital dönüşümün halkların refahında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Michel, dijitalleşmenin bir devrim olduğunu ve dijitalleşme araçlarının özellikle gençleri zenginleştirdiğini belirterek "Dijitalleşme konusunda uzmanlarımıza, tecrübemize ve bu alanda yatırım fırsatları değerlendirmemize güvenebilirsiniz. Bunun için dijitalleşmeyle ortaya çıkan siber saldırılarla mücadelede yeni standartlar üzerinde çalışmalıyız." diye konuştu.

Kırgızistan'ın önem verdiği Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesine sıcak baktıklarına işaret eden Michel, Afganistan'daki durumu iyi anlayabilmek için bölge ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini ve Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorununun çözümü için verilen çabayı desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Michel, toplumları değiştirebilecek yapay zekanın uluslararası platformlarda konuşulması ve ortak düzenleme üzerinde el birliğiyle çalışılması gerektiğinin önemine dikkati çekti.