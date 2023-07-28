Kırgızistan-Çin Arasında Bulunan Pobeda Dağı'na Tırmanan 4 Dağcı Kayboldu

Kırgızistan-Çin arasında bulunan ve Orta Asya'nın en büyük zirvelerinden biri olan Pobeda Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan haber alınamadığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kırgızistan-Çin arasında bulunan Pobeda Dağı zirvesine tırmanan 4 dağcıdan haber alınamadığı belirtildi.

Kırgızistan-Çin arasında bulunan ve Orta Asya'nın en büyük zirvelerinden biri olan Pobeda Dağı'na tırmanan 4 dağcı kayboldu. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da Pobeda Dağı zirvesine tırmanan 3'ü Rus 1'i Litvanyalı 4 dağcıdan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Dağcıların son kez 19 Temmuz'da 6 bin 900 metre yükseklikten iletişime geçtiği aktarılan açıklamada, "24 Temmuz'da Litvanya vatandaşından uydu telefonu aracılığıyla turistlere yardım edilmesi için koordinatlar geldi. 24-26 Temmuz'da dağcıların anlaşma yaptığı bir şirket alınan koordinatlara dayanarak helikopterle bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi, ancak sonuç alınamadı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya makamlarının arama kurtarma çalışmalarının yapılmasına ilişkin resmi talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, Kırgızistan'dan da 23 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmalarına başladığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ekibin zirveye tırmanış sırasında çığ ve diğer tehlikeli koşulları dikkate alarak operasyonlarını yürüttüğü kaydedildi.

Orta Asya'nın en zor zirvelerinden olan Pobeda, Kırgızistan'ın Issık Gölü bölgesinde deniz seviyesinden 7 bin 439 metre yükseklikte yer alıyor. - BİŞKEK