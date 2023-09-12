Kırgızistan, Azerbaycan'ın Egemenliğine ve Toprak Bütünlüğüne Destek Verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha teyit etti. Açıklamada, tüm sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'daki son gelişmelere dikkati çekti.

Açıklamada, "Kırgızistan, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini bir kez daha teyit ediyor. Tüm sorunların, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.