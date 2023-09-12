Kim Jong-un Rusya'ya gitmek üzere yola çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldı. Kim'in Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik edecek.

Kim'in Rusya'ya gitmek üzere pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı ve iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin üst düzey yetkililerin Kim'i uğurladığı belirtildi.

Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim'in, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.

KCNA, daha önce yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim'in Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

Kremlin de Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kim'in Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.