Kim Jong-un Rusya'ya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya geldi.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı, Kuzey Kore ile Hükümetler arası Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komisyonu Başkanı Aleksandr Kozlov, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Primorskiy bölgesinde Tumen nehri üzerindeki köprüde Kim'i karşıladığını bildirdi.

Kim'in resmi ziyaret için Rusya'ya geldiğini hatırlatan Kozlov, "Rusya ile Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 75 yıldır güçlü bir şekilde dosttur. Bunca yıldır sadece komşu olarak değil aynı zamanda yakın dost olarak da birbirimize destek olduk, yardım ettik." ifadelerini kullandı.

Kozlov'un paylaştığı videoda, Kim'in özel zırhlı treniyle istasyona gelmesi ve Rus yetkililerince karşılanması yer alıyor.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı belirtilmişti.

Rus basınına göre, Putin ile Kim'in görüşmesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer alacağı ifade ediliyor.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.