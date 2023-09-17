Kim Jong Un, Rusya Savunma Bakanı ile Görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Vladivostok'ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası askeri ve siyasi durum ele alındı.

SEUL, 17 Eylül (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong Un, Cumartesi günü Rusya'nın Uzak Doğu kenti Vladivostok'a yaptığı ziyaret sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Kuzey Kore'deki resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Pazar günkü haberine göre Kim ve Şoygu görüşmede, bölgesel ve uluslararası askeri ve siyasi durumu ele aldı. Görüşmede ayrıca, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında ulusal savunma ve güvenlik alanlarında stratejik ve taktiksel koordinasyon, işbirliği ve karşılıklı etkileşimin daha da güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.