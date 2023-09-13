Kim Jong-un, Rusya ile ilişkilerin öncelik olduğunu belirtti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore'nin kurtuluşunda büyük rol oynadığını ve şimdi ülkeleri için birinci önceliğin Rusya ile ilişkiler olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kuzey Kore'yi ilk tanıyan ülke olduklarını ve Kuzey Kore'nin bağımsızlık mücadelesine yardım ettiklerini hatırlattı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore'nin kurtuluşunda çok büyük rol oynadığını belirterek "Dostluğumuzun kökleri derindir. Şimdi ülkemiz için birinci öncelik Rusya Federasyonu ile ilişkilerdir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'ndeki görüşmeden önce açıklamalarda bulundu.

Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek çok özel bir zamanda, uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore'nin kurtuluşunda ve bağımsızlığına kavuşmasında çok büyük rol oynadığını dile getiren Kim, "Dostluğumuzun kökleri derindir. Şimdi ülkemiz için birinci öncelik Rusya Federasyonu ile ilişkilerdir. Ortak toplantımızın, ilişkilerimizi yeni bir düzeye çıkarmanın bir başka anı olacağına eminim." diye konuştu.

"Artık Rusya kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadeleye kalkmıştır." diyen Kim, Rusya ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Kim, "Putin'in tüm kararlarını ve Rusya hükümetinin kararlarını her zaman destekledik ve destekliyoruz. Emperyalizme karşı mücadelede ve egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Putin ise Kuzey Kore'yi ilk tanıyan ülke olduklarını belirterek Kuzey Kore'nin bağımsızlık mücadelesine yardım ettiklerini hatırlattı.

Ekonomik işbirliği ve insani konuları görüşeceklerini dile getiren Putin, bölgedeki durumu da ele alacaklarını kaydetti.