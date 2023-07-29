Kim Jong-un, Çinli heyet için ilişkileri güçlendirme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'nı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamalarına katılan Çinli heyet için düzenlenen resepsiyonda, Pekin ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'nı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamalarına katılan Çinli heyet için düzenlenen resepsiyonda, Pekin ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkent Pyongyang'ı ziyaret eden Çinli heyet ile Kim Jong-un bir araya geldi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyet için düzenlenen resepsiyonda, ikili ilişkileri güçlendirme, uluslararası ilişkilerde birlikte hareket etme, işbirliği ve "sosyalist yapıyı ivmelendirme" taahhüttü yinelendi.

Kim, ülkesine Kore Savaşı sırasında destek veren Çin'e ve kutlamalara katılacak bir heyet gönderdiği için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkürlerini ileterek Pekin ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.

Rusya ve Çin heyetleri, Kuzey Kore'nin 27 Temmuz 1953'te imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü etkinlikleri için Pyongyang'a gitmişti.