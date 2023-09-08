Kilit Operasyonu Bölgesinde Vefat Eden Uzman Çavuş, Adıyaman'da Toprağa Verildi

KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE VEFAT EDEN UZMAN ÇAVUŞ, ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek (33), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde kalp krizi geçirerek vefat eden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek'in cenazesi öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Uzman çavuşun cenazesi daha sonra Çağrı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Adıyaman Valisi Osman Vural, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Uzman çavuşun yakınları burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları göktü. Uzman çavuşun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.