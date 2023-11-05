Kilis'te Filistin için dualar edildi

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Kilis'te tüm camilerde olduğu gibi Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nde de dualar okundu.

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Kilis'te dualar edildi.

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Kilis'te tüm camilerde olduğu gibi Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nde de Filistin için dualar okundu. Yatsı namazı sonrası İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz ve vatandaşlar tarafından dualar edildi. - KİLİS