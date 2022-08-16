Kilis haberi: Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti Kilis bölgesinden gelen habere göre Mısır'ın Giza kentinde Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad'in üçü çocuk 6 akrabasının bulunduğu açıklandı. Mısır'ın Giza kentinde Pazar günü Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden 41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Miretya Emad'in üçü çocuk 6 akrabasının bulunduğu açıklandı. Açıklama, Mısır'da televizyonda yayınlanan bir müzik programıyla çocuk yaşta ünlenen şarkıcı Miretya Emad'in kendisi tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Emad açıklamasında teyzesi, iki kuzeni ve kuzeninin yaşları 3 ila 5 arasında değişen 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Giza kentinde Pazar günü yapılan ayin sırasında, ilk belirlemelere göre elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla başlayan yangında 41 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerden 15'nin çocuk olduğu ifade edilmişti. Demirören Haber Ajansı / Dünya Mısır Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Kilis haberi: Mısırlı şarkıcı kilise yangınında 6 akrabasını kaybetti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.