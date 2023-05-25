KİK, Yemen'deki iç savaşı sona erdirme çabalarını destekliyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ve Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Yemen'deki iç savaşı sona erdirme yönündeki tüm çabaları desteklediklerini açıkladı. KİK, Yemen Başkanlık Konseyi ve meşru hükümetine desteğinin yanı sıra ülkenin birliğini ve istikrarını arzuluyor.

Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), Yemen'deki iç savaşı sona erdirme yönündeki tüm çabaları desteklediği belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ve Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

KİK Genel Sekreterliğinde gerçekleşen görüşmede, Budeyvi ve Bin Mübarek, ülkedeki gelişmelerin yanı sıra Yemen hükümetinin ekonomi ve kalkınma konusunda karşılaştığı sorunları ele aldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Budeyvi, KİK'in Yemen Başkanlık Konseyi ve meşru hükümetine desteğinin yanı sıra ülkenin birliğini ve istikrarını arzuladığını belirtti.

"Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nın 2216 sayılı kararını" hatırlatan Budeyvi, bu 3 karar doğrultusunda, KİK'in Yemen'de iç savaşın sona ermesi ve barışa ulaşma yönündeki tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da bu kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.