KİK ve Orta Asya Ülkeleri İşbirliğini Geliştirmek İçin Anlaştı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Orta Asya ülkeleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen zirvede işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı. Zirvede kabul edilen eylem planı, siyasi ve güvenlik diyaloğu, ekonomik işbirliği ile yatırım fırsatları ve halklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesini içeriyor.

RİYAD, 20 Temmuz (Xinhua) -- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Orta Asya ülkeleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen zirvede işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığında düzenlenen zirve, altı Körfez Arap ülkesi ve Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere beş Orta Asya ülkesi arasında düzenlenen ilk toplantı.

Katılımcı ülkelerin liderleri ve heyet başkanları, 2023'ün son çeyreğinde Suudi Arabistan'da Körfez ve Orta Asya ülkeleri arasında bir yatırım forumu düzenleme konusunda mutabakata vardı. Zirvede Türkmenistan ve Kırgızistan'ın 2024'te KİK-Orta Asya Yatırım Forumu'nu düzenleme girişimleri de duyuruldu.

Zirvede bir sonraki zirvenin 2025'te Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi yaptığı açıklamada zirvenin, katılımcı ülkelerin tarihi miras, kabiliyetler, insan kaynakları ve ekonomik büyüme temelinde umut vadeden bir başlangıç oluşturmaya yönelik ilişkilerin bir uzantısı olduğunu söyledi.

Zirvede KİK ve Orta Asya ülkelerinin 2023-2027 dönemine yönelik kabul ettiği eylem planı da duyuruldu. Eylem planı, siyasi ve güvenlik diyaloğu, ekonomik işbirliği ile yatırım fırsatları ve halklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konularını içeriyor.