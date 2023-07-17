KİK Liderleri İstişare Toplantısı ve KİK-Orta Asya Ülkeleri Zirvesi Suudi Arabistan'da Yapılacak

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderleri istişare toplantısı ile KİK-Orta Asya ülkeleri zirvesi, 19 Temmuz Çarşamba günü Suudi Arabistan'da yapılacak. Umman Sultanı Heysem bin Tarık söz konusu zirve ve istişare toplantısına ilişkin yaptığı açıklama, Umman haber ajansı ONA'da yayımlandı. Al Said'in, KİK ülkeleri liderleri 18. istişare toplantısı ile KİK-Orta Asya ülkeleri zirvesine katılacak heyete başkanlık edeceği kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderleri istişare toplantısı ile KİK-Orta Asya ülkeleri zirvesi, 19 Temmuz Çarşamba günü Suudi Arabistan'da yapılacak.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık söz konusu zirve ve istişare toplantısına ilişkin yaptığı açıklama, Umman haber ajansı ONA'da yayımlandı.

Açıklamada, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Umman Sultanı'nın Özel Temsilcisi Esad bin Tarık Al Said'in salı günü Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

Al Said'in, KİK ülkeleri liderleri 18. istişare toplantısı ile KİK-Orta Asya ülkeleri zirvesine katılacak heyete başkanlık edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkelerinden, istişare toplantısı ya da zirveyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

KİK ve Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları, işbirliğini güçlendirmek amacıyla Eylül 2022'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.