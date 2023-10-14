KİK, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesini istedi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerine karşı benimsediği 'toplu cezalandırma' yaklaşımına son verilmesi çağrısında bulundu. KİK, İsrail ordusunun üst üste 8. günde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerine karşı benimsediği "toplu cezalandırma" yaklaşımına son verilmesi çağrısında bulundu.

KİK, İsrail ordusunun üst üste 8. günde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "uluslararası toplumun acilen ateşkes sağlanması, sivillere yönelik saldırılara son verilmesi ve Filistin topraklarında insani bir felaketin önlenmesi için müdahale etmesi gerektiği" belirtildi.

KİK'in açıklamasında, "İsrail güçlerinin Gazze halkını temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakarak benimsediği toplu cezalandırma yaklaşımını durdurması için ortak uluslararası çabaların önemi" vurgulandı.

İsrail'in saldırılarının ve Gazze Şeridi'nde yaşayanların zorla yerinden edilmesi çağrılarının "uluslararası insani hukukun ve uluslararası sözleşmelerin açık ihlali" olduğu ifade edildi.

KİK, uluslararası topluma Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak için güçlü ve hızlı bir şekilde müdahale etme, krize siyasi bir çözüm bulmak için çalışma ve Filistin halkının 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını sağlama çağrısında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.