KİK Genel Sekreteri, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonunu kınadı

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Stockholm'de düzenlenen bir protesto sırasında Iraklı bir mültecinin Kur'an-ı Kerim nüshasını ayağıyla ezmesini şiddetle kınadığını ifade etti. El-Budeyvi, İsveç makamlarının bu tür eylemleri durdurmak için adımlar atması gerektiğini belirtti.

RİYAD, 22 Temmuz (Xinhua) -- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Stockholm'de Perşembe günü düzenlenen bir protesto sırasında Iraklı bir mültecinin Kur'an-ı Kerim nüshasını ayağıyla ezmesinin ardından Müslümanlara yönelik provokasyonları "şiddetle kınadığını" ifade etti.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre el-Budeyvi Cuma günü yaptığı açıklamada, böylesi "utanç verici ve kabul edilemez eylemlerin" Müslümanların duygularını kışkırttığını ve İsveç makamlarının bu tür eylemleri durdurmak ve "aşırılık yanlılarını sorumlu tutmak" için "derhal ve ciddi adımlar" atması gerektiğini söyledi.

El-Budeyvi bu tür eylemlerin hoşgörü ve din özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz ay Kuran'ın bir kopyasını yakan Iraklı bir mülteci, Perşembe günü Stockholm'deki bir gösteri sırasında kutsal kitabın üzerinde tepinmişti.

KİK, Körfez bölgesinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn olmak üzere altı ülkeden oluşan bir birlik. KİK'in ana merkezi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyor.