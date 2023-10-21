KİK-ASEAN Zirvesi'nde Gazze'deki Son Gelişmeler Ele Alındı

RİYAD, 21 Ekim (Xinhua) -- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleri, Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan'ın resmi Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 1. KİK-ASEAN Zirvesi'nde katılımcılar, Ortadoğu'daki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu ve ciddi endişelerini dile getirdi.

Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan liderler, ilgili tüm tarafları sivillerin insani yardım, kurtarma malzemeleri ve diğer ihtiyaçlara etkin erişimini güvence altına almaya ve Gazze'de elektrik, su ve diğer temel hizmetleri tekrar sağlamaya davet etti.

Zirvede, çatışan taraflara sivilleri koruma, sivilleri hedef almaktan kaçınma ve uluslararası insani hukuka riayet etme çağrısı yapıldı.

Liderler, başta kadın, çocuk, hasta ve yaşlılar olmak üzere sivil rehinelerin ve tutukluların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını da talep etti.

Zirvede, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde iki devletli çözüme yönelik çaba gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un davetiyle toplanan zirvede iki blok arasındaki işbirliği de ele alındı ve geniş bir yelpazedeki bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.