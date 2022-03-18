Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü

Ukrayna Acil Durum (DSNS) ekipleri, bu sabah Kiev'in Podil semtine düşen bir Rus füzesi parçalarının bir kişiyi öldürdüğünü ve 4 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Acil Durum ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Podil semtinde bulunan bir yerleşim binasına Rus füzesinin parçalarının düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin de yaralandığını açıkladı. DSNS Ekipleri binadan 12 kişinin kurtarıldığını ve 98 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.