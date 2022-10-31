Kiev güne patlama sesleriyle uyandı

Kırım Köprüsü'ne yönelik patlamadan Kiev'i sorumlu tutan Rusya, Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını artırdı. Başkent Kiev bu sabah bir kez daha art arda patlama sesleriyle uyandı.

Ukrayna- Rusya arasındaki savaşta gerilim yeniden tırmandı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üst üste patlama sesi duyduklarını söyledi.

Rusya, ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Patlamanın ardından Rus ilhakının sembolü niteliğindeki köprüde ağır hasar meydana gelmişti.

KİEV'E KAMİKAZE DRONE'LARLA SALDIRI

Son haftalarda sessizliğin hakim olduğu Kiev'de füze saldırıları ve çatışmalar yeniden yaşanmaya başladı. Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko 18 Ekim'de yaptığı açıklamada bir enerji tesisine Rus güçleri tarafından üç saldırı düzenlendiğini, kritik altyapıların hedef alındığını açıklamıştı. Kiev'in 'kamikaze drone'larla vurulduğu belirtilmişti.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e çok sayıda saldırı düzenlemişti.