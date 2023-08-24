Kiev'deki Anavatan Heykeli Bağımsızlık Günü'nde Işıklandırıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Anavatan Heykeli, 32. Bağımsızlık Günü vesilesiyle ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Heykel, mavi ve sarı ışıklarla aydınlatılarak Kiev'e farklı bir güzellik kattı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Anavatan Heykeli, 32. Bağımsızlık Günü vesilesiyle ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Ukrayna'nın simgesi ve dünyanın en büyük heykellerinden Anavatan, bayrak renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Ukrayna armasının yerleştirildiği heykelde akşam saatlerinde başlayan ve Kiev'e farklı bir güzellik katan ışıklandırma, kent sakinlerince ilgiyle karşılandı.

Ukrayna Tarihi İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde bulunan Anavatan Heykeli'ne eski Sovyetler Birliği armasının yerine Ukrayna arması ay başında yerleştirilmişti.