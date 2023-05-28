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Kiev'de İHA saldırıları sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Kiev'de İHA saldırıları sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kente düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kente düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısından sabah erken saatlere kadar başkent Kiev'in çeşitli bölgelerinde patlamaların olduğunu belirtti.

Kente yönelik İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini kaydeden Kliçko, başkentin Sviatoşynskiy, Peçersk, Solomyansk ve Holosiyiv semtlerindeki sivil altyapılarına İHA parçalarının isabet etmesi sonucu yangınların çıktığını aktardı.

Solomyansk semtindeki saldırı sonucu 41 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, 35 yaşında bir kadının ise yaralandığı bilgisini paylaşan Kliçko, mevcut bilgilere göre Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 20 adet İHA'nın havada imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Dünya

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