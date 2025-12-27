Rusya'nın Kiev'e füzeli saldırısı sonrası binlerce kişi elektriksiz kaldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Rusya'nın gece boyunca yerleşim bölgelerini ve kritik altyapıyı "yoğun bir şekilde bombalamasının" ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayanların üçte birinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Sibiha, bölge sakinlerinin dondurucu kış soğuklarında ısıtmasız kaldıklarını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırılarda en az iki kişinin öldüğünü ve 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Pazar günü barış görüşmeleri için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği Florida'ya hareketinden saatler önce meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerine yönelik "büyük bir misilleme saldırısı" başlattığını açıkladı.

Moskova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarları doğrultusunda" kullanıldığını iddia ettiği tesisleri hedef almak için uzun menzilli, kara, hava ve denizden atılan hassas silahlar kullandığını söyledi.

Saldırıların ardından Zelenskiy, Rusya'nın "savaşı sona erdirmek istemediği ve Ukrayna'ya daha fazla acı çektirmek için her fırsatı kullanmaya çalıştığı" iddiasını tekrarladı.

Telegram'da yazan Zelenskiy, Rusya'nın enerji ve sivil altyapıyı hedef alarak Kiev'e yaklaşık 500 insansız hava aracı ve 40 füze yönlendirdiğini söyledi.

Fotoğraflarda saldırıların ardından kısmen yıkılmış apartmanlar ve yanan evler görülüyor.

BBC muhabiri Anastasiya Gribanova'nın oturduğu apartman bloğunun vurulmasıyla yüksek binanın üst katlarındaki bazı evler alevler içinde kaldı. O sırada binanın asansöründe bulunan Gribanova yara almadan kurtuldu.

Ukrayna Acil Durum Servisi, doğudaki Darnitskiy bölgesinde bulunan bir huzurevinden 68 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmek istemediğini söyleyen Zelensky Telegram'da "Rus yetkililer uzun konuşmalar yapıyor ama gerçekte onlar adına füzeler konuşuyor" diye yazdı.

Zelenskiy, "Bu hastalıklı tavra ancak gerçekten güçlü adımlarla karşılık verilebilir. Amerika bu fırsata sahip, Avrupa bu fırsata sahip, birçok ortağımız bu fırsata sahip" diye yazdı ve müttefikleri güç göstermeye çağırdı.

Öte yandan, Ukrayna'nın batısıyla 530 km uzunluğunda bir sınırı paylaşan Polonya'nın savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve radar araçları aktive edildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri bu hamlenin "özellikle tehdit altındaki bölgelere komşu alanlarda hava sahasını güvence altına almayı ve korumayı amaçladığını" söyledi.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait yedi insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

Zelenskiy'nin 20 maddelik yeni taslağı, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından daha önce hazırlanan ancak Rusya'nın lehine olduğu düşünülen 28 maddelik planın gözden geçirilmiş bir versiyonu.

Ukrayna Devlet Başkanı yeni taslağı "savaşı sona erdirmek için temel bir belge" olarak nitelendirerek iyimserliğini dile getirdi ancak Trump Politico'ya verdiği bir röportajda Zelenskiy'yi "ben onaylayana kadar elinde hiçbir şey yok" diye uyardı.

Taslağın, Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal etmesi halinde ABD, NATO ve Avrupalı müttefiklerin eşgüdümlü bir askeri karşılık vereceğine dair güvenlik garantileri içerdiği bildiriliyor.