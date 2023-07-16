Kıbrıslı Türkler, KKTC'nin uluslararası izolasyonunu protesto etti

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gerçekleştirdiği darbenin 49'uncu yıl dönümde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası alanda izolasyonunu protesto etti.

Merkezi Londra'da bulunan "Ambargolu" (Embargoed) isimli sivil toplum örgütü öncülüğünde bir grup Kıbrıslı Türk, Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

"Yunanistan, Kıbrıs'ın işgalini kabul et" yazılı pankartların yanı sıra KKTC bayrakları taşıyan grup üyeleri, büyükelçiliğin bulunduğu sokağa renkli tebeşirlerle "Kıbrıslı Türklerin hakları önemlidir" yazdı.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda tecridine son verilmesi amacıyla İngiltere'de çeşitli kampanyalar yürüten "Ambargolu" adlı grup, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarının uluslararası alanda tanınırlığına dikkat çekiyor.

"Amacımız, gerçekleri dünyaya anlatmak"

Protestoya katılan İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) Başkanı Kenan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan cuntasının 49 yıl önce Kıbrıs'a gerçekleştirdiği darbeyi hatırlatmak amacıyla Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlediklerini söyledi.

Yaman, "Kıbrıs'ta gerçek istilacı Yunanistan'dır. Bunu da kendilerine, Yunan Büyükelçiliğine hatırlatmaya geldik. Bizim amacımız, gerçekleri hem dünyaya hem kendi halkımıza anlatmaktır." diye konuştu.