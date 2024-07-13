Kıbrıs'ta Müzik Grubu Ada'nın Birleşmesini Hedefliyor

Lefkoşa’da şehrin tarihi mahallelerinden birinde Alexis Sunder ile Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan 6 kişilik bir grup prova yapıyor.

Island Seeds (Ada’nın Tohumları) isimli grup, ikiye ayrılmış Kıbrıs’ta topluluklar arasındaki ilişkiyi müzik yoluyla geliştirmeyi amaçlıyor.

AFP’ye konuşan grubun 36 yaşındaki gitaristi, 2022’de kurulan grubun “birlikte bir gelecek” hayaliyle müzik yaptığını anlatıyor.

15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a katmayı amaçlayan Atina destekli darbe girişiminden beş gün sonra Türkiye Ada’ya asker çıkardı.

20 Temmuz 2024 Kıbrıs’ın ikiye ayrılmasının 50. yılı olacak.

Kuzey’deki Türk kesimi yönetimi, iki devletli bir çözümde ısrar ederken, uluslararası tanınırlığı olan Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi federal bir yapıda birleşme öneriyor.

Kıbrıs’ı birleştirme girişimleri 2017’den bu yana rafa kaldırılmış durumda.

Kıbrıslı Rum şarkıcısı Alexis Sunder, bunun kendisi için “çok zor bir yıl” olduğunu söylüyor.

Island Seeds’de vokallerden biri olan Ezgi Akgürgen, grupta çalmanın kendisi için bir terapi olduğunu söylüyor.

Lefkoşa’daki Ledra Palace otelinde de her Çarşamba günü bir koro toplanıyor.

Bu otel aynı zamanda 1964 yılından bu yana, şiddet olayları nedeniyle Kıbrıs’a gönderilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne evsahipliği yapıyor.

Koronun otelin avlusunda verdiği konserlerde Kıbrıs’ın Türkçe ve Rumca geleneksel kardeşlik şarkıları söyleniyor.

1997’de kurulduğu günden bu yana koronun üyesi olan Demetra Payiata, “Bunu kurduk çünkü tıpkı eskiden olduğu gibi birlikte yaşayabileceğimize inanıyoruz” diyor.

AFP’ye provalar sırasında konuşan Payiata, “Barış ve ülkemizin yeniden bir olmasını istiyoruz” mesajını veriyor.

Koroda yer alan 52 yaşındaki mimar Zümrüt Oral da benzer bir mesajla, “Koromuzda Rum ya da Türk yok. Burada hepimiz Kıbrıslıyız” diyor.

‘Gerilim yine yükselebilir’

Şehirdeki San Telmo isimli barda da Cuma akşamları benzer bir buluşma yaşanıyor.

İki taraftan Latin müzikseverler bu barda bir araya geliyor.

Christiana Neofytou, “Tango ortak bir dil. Bizi birleştiriyor” diyor.

48 yaşındaki Kemal Baykallı, herkesin ayrılıkların farkında olduğunu söylüyor ve “Burası böyle şeylerin aklımıza gelmediği yerlerden biri” diyor

Kıbrıs Barış ve Diyalog Merkezi’nden Meltem Onurkan Samani, herkesin sadece kendi kurbanlarını andığı bir anlatıya karşı, “birlikte yapılan etkinliklerin denge sağladığını” söylüyor.

Samani, “Ancak birlikte şarkı söylemek ve dans etmek Kıbrıs sorununu çözmeye yeterli değil” diyor.

55 yaşındaki Samani siyasi çözüm için seslerini yükseltmeleri gerektiğini hatırlatıyor:

“Bir çözüm olmazsa, kırılganlık sürecektir. Gerilim bir gün yine yükselebilir”