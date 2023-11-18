Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çaycumalı gaziler, 49 yıl sonra KKTC'ye gidiyor

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çaycumalı gaziler, 49 yıl sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderek savaştıkları toprakları görecek, anılarını tazeleyecekler.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak, harekatın başarılı olmasında önemli görevler üstlenen 24 gazi, 49 yıl sonra tekrar aynı anıları yaşamak ve savaştıkları toprakları görmek için KKTC'ye gitti.

24 gaziyle birlikte 2 günlük bir program için Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Çaycuma Sosyal Yardımlaşma Vakfı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Bayram Çeliktaş, Çaycumalı Kıbrıs Gazilerine refakat ederek Gazilerle birlikte 2 günlük Kıbrıs gezisine gittiklerini söyledi. Organizasyonun Sosyal Yardımlaşma Vakfınca yapıldığını belirten Çeliktaş; "Kaymakamımız Mehmet Göze, 49 yıl Önce başarılı bir şekilde Kıbrıs Barış Harekatına katılan Gazilerimizin Barış getirdikleri topraklarda gezmeleri için bu anlamlı geziyi organize etti" dedi.

Kıbrıs'a gezi talebinin gazilerden geldiğini ve kendilerinin bu talepten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Kaymakam Göze, şunları kaydetti:

"Harekette büyük bir başarı elde etmiş, KKTC'nin kurulmasında emeği geçmiş olan gazilerimiz savaştıkları toprakları tekrar görüp, anıları tazelemek istediler. Biz de gerekli yerlerle irtibata geçtik. Gazilerimizi misafir edecekler. Kuzey Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na gazilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program kapsamında çıkartma bölgeleri, savaşılan alanlar, Girne, Mogasa ve Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'yigezecekler." - ZONGULDAK