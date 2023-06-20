KGAÖ Dışişleri Bakanları Minsk'te Toplandı

Belarus'un başkenti Minsk'te Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Toplantıda, uluslararası güvenlik konuları, KGAÖ coğrafyasına ve her bir üye ülkeye etkisi, Batı'da, Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da yaşanan gelişmeler müzakere edildi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı ülkelerini eleştirerek KGAÖ ülkelerinin öncelikle ekonomide ortak eylem planı geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Belarus'un başkenti Minsk'te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) dışişleri bakanları toplantısı yapıldı.

Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'in ev sahipliğindeki toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Bakanlar, toplantı öncesinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Lukaşenko, yaptığı konuşmada Batı ülkelerini eleştirdi ve KGAÖ ülkelerinin öncelikle ekonomide ortak eylem planı geliştirmesi gerektiğini söyledi.

KGAÖ coğrafyasında ekonomik ve ticari egemenliğin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Lukaşenko, "Batı'nın üzerimizde baskısının süreceğini anlamamız gerekiyor. Ukrayna'daki çatışma bitse bile bizi rahat bırakmayacaklar. Hepimizi birleştirecek ekonomik eylem planı geliştirmeliyiz." dedi.

Lukaşenko, KGAÖ'nün Birleşmiş Milletler ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi diğer uluslararası kuruluşlarla etkileşimini derinleştirmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda uluslararası güvenlik konularının KGAÖ coğrafyasına ve her bir üye ülkeye etkisini, Batı'da, Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da yaşanan gelişmeleri müzakere ettiklerini bildirdi.

Aleynik, "Genel olarak durumu çok gergin ve hatta bazı durumlarda tehdit edici olarak değerlendiriyoruz ve bundan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.