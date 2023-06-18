NATO, Kosova'da gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO liderliğindeki KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde mesleğini icra eden gazetecilere yönelik saldırıların 'şiddetle' kınandığı belirtildi. Tüm taraflara daha fazla gerginliğe yol açabilecek eylemlerden uzak durma çağrısında bulunulan açıklamada, "KFOR, Kosova'nın kuzeyinde mesleklerini icra eden gazetecilere yönelik saldırıları şiddetle kınamaktadır. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü herkes tarafından saygı gösterilmesi gereken temel değerlerdir. Tüm tarafları daha fazla şiddetten ya da gerilimin tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya ve medyanın temel işlerini güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlamaya çağırıyoruz" denildi.

"KFOR GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALIYOR"

Ayrıca, NATO Sözcüsü Oana Lungescu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, NATO'nun, Kosova'nın kuzeyindeki olayları "çok ciddiye" aldığını belirterek, "KFOR BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca yetkilendirildiği üzere, Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. KFOR'un görevlerini yerine getirme konusundaki kararlılığı, son dönemde 500 askerin daha konuşlandırılmasıyla da ortaya konulduğu üzere, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Tüm taraflara, İdari Sınır Hattına saygı, Kosova Polisi için prosedürler ve Kosova Güvenlik Güçlerinin kuzeye konuşlandırılmasına ilişkin 2013 Anlaşması da dahil olmak üzere Askeri Teknik Anlaşma uyarınca KFOR'a karşı yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatırız. Bu yükümlülükler koordineli hareket edilmesini sağlamak, tırmanmayı önlemek ve emniyetli/güvenli ortamı korumak için tasarlanmıştır" dedi.