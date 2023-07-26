Kevin Spacey İngiltere'de cinsel istismar davasında suçsuz bulundu

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, İngiltere'de açılan cinsel istismar davasında suçsuz bulundu. 2001-2013 yılları arasında 4 erkeğe karşı cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Spacey, mahkeme tarafından suçsuz olduğuna karar verildi. Spacey, daha önce de ABD'deki cinsel saldırı davasında suçsuz bulunmuştu.