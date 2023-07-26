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Kevin Spacey İngiltere'de cinsel istismar davasında suçsuz bulundu

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ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, İngiltere'de açılan cinsel istismar davasında suçsuz bulundu. 2001-2013 yılları arasında 4 erkeğe karşı cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Spacey, mahkeme tarafından suçsuz olduğuna karar verildi. Spacey, daha önce de ABD'deki cinsel saldırı davasında suçsuz bulunmuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkan ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel istismar davasında suçsuz bulundu.

İngiltere'de 2001-2013'te 4 erkeğe karşı cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Oscar ödüllü 64 yaşındaki aktör Spacey'nin, başkent Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesinde görülen davada, suçsuz olduğuna karar verildi.

Hakkında yöneltilen 12 cinsel suçlamanın tamamından aklanan Spacey, karar okunurken duygusal anlar yaşadı.

Göz yaşlarına hakim olamayan ve daha sonra menajeri ile hukuk ekibine sarılan Spacey, kararın açıklanmasından kısa süre sonra mahkeme salonundan ayrıldı.

Kevin Spacey, bugün 64. yaş gününü kutluyor.

Spacey, ABD'deki cinsel saldırı davasında da suçsuz bulunmuştu

ABD'li aktör Kevin Spacey, İngiltere'de 2001-2013'te Londra ve Gloucestershire'da 4 erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil hakkında yöneltilen 12 suçtan yargılanıyordu.

Oscar ödüllü aktör Spacey, American Beauty, The Usual Suspects ve House of Cards'ta aldığı rollerle tanınıyor.

Aktör Spacey, Ekim 2022'de de hakkında onlarca yıl öncesine dayanan ABD'deki cinsel saldırı davasında suçsuz bulunmuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Dünya

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