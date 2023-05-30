Keşmir'de yolcu otobüsü vadiye düştü: 10 ölü

Keşmir'de bir yolcu otobüsünün köprüden vadiye düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Cemmu kentindeki Srinagar otoyolunda sabah saatlerinde 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü köprüden geçtiği sırada vadiye düştü. Hurdaya dönen otobüste bilanço ağır oldu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi yaralandı.

Keşmir'de bir yolcu otobüsünün köprüden vadiye düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Keşmir bölgesine bağlı Cemmu kentindeki Srinagar otoyolunda sabah saatlerinde 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü köprüden geçtiği sırada vadiye düştü. Hurdaya dönen otobüste bilanço ağır oldu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz bilinmediği belirtilen olayda polis ekipleri soruşturma başlattığını duyurdu.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. - KEŞMİR

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