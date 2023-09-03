Kerkük'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Irak'ın Kerkük kentinde şiddet olayları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ererken, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kerkük - Erbil yolu yeniden araç geçişlerine açıldı.
Irak'ın Kerkük kentinde şiddet olayları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ererken, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Irak'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesinin ardından Türkmen ve Arap gruplar kararı protesto etmiş, kentte dün gerginlik tırmanmıştı. Protestoların ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah sona ererken, yasağın kaldırılmasıyla protestolar nedeniyle 1 haftadır trafiğe kapatılan Kerkük - Erbil yolu yeniden araç geçişlerine açıldı.
Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Dün akşam kapatılan Kerkük - Erbil yolunun açılmasını isteyen KDP yanlısı protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında can kaybının 4'e, yaralıların sayısının ise 14'e yükseldiği açıklandı.
Bina teslimine ara verildi
Kerkük Valiliği, kentte yaşanan şiddet olaylarının ardından Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının KDP'ye teslim edilmesine ara verildiğini duyurdu. Bina önündeki protestoların sona erdiği aktarıldı. - ERBİL