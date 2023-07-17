Kerç Köprüsü'nde Terör Saldırısı: Rusya Soruşturma Komitesi Açıklama Yaptı

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Kerç Köprüsü'nde meydana gelen olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirdi. Saldırının ise Ukrayna Özel Kuvvetleri'nce düzenlendiği aktarıldı. Saldırı sonucunda köprüde hasar meydana gelirken, 2 sivil hayatını kaybetti ve küçük bir kız yaralandı. Soruşturma, Ukrayna özel servisleri ve silahlı oluşumları arasından saldırının organizasyonunu ve icrasında yer alan kişileri tespit etmeyi hedefliyor.

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Kerç Köprüsü'nde meydana gelen olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirdi. Saldırının ise Ukrayna Özel Kuvvetleri'nce düzenlendiği aktarıldı.

SLEDCOM'dan yapılan açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre 16-17 Temmuz gecesi Ukrayna özel servisleri tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi sonucunda Kerç Köprüsü'nün bir bölümü hasar gördü. İki sivil hayatını kaybetti (köprü üzerinde bir arabada seyahat eden bir erkek ve bir kadın), küçük kızları yaralandı. Gerekli incelemeler başlatıldı. Soruşturma, Ukrayna özel servisleri ve silahlı oluşumları arasından bu suçun organizasyonu ve icrasında yer alan kişileri tespit edecek" denildi.