Kepçenin darbesiyle binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da iş makinasının müdahalesiyle 10 katlı binanın yarısının yıkıldığı, yarısının ayakta kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Enkaz kentte bir yandan afet konutlarının yapımı devam ederken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesinde 10 katlı bina iş makinesiyle yıkılmak istendi. Yıkım esnasında iş makinasının müdahalesiyle binanın yarısı yerle bir oldu, diğer yarısı ayakta kaldı. Yıkım anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede bulunan çok katlı binaların kısım kısım yıkılmasıysa konteyner çarşısındaki esnafı olumsuz etkiliyor.