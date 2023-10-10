Kenya Yüksek Mahkemesi, Haiti'ye polis gönderme kararını askıya aldı

Kenya Yüksek Mahkemesi, Haiti'de yaşanan şiddet olaylarında güvenliği sağlamak için 1000 kişilik polis gücü gönderme kararını askıya aldı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre Kenya Yüksek Mahkemesi, Haiti'deki kaos ve şiddet olaylarını durdurmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) destekli bir misyonla Haiti'ye 1000 polis gönderme planına ilişkin açılan davada kararını açıkladı.

Haiti'ye polis konuşlandırmanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile muhalif siyasetçi Ekuru Aukot tarafından açılan davada verilen kararda, "Davalıların 24 Ekim 2023 tarihine kadar Haiti'ye ya da başka bir ülkeye polis memuru göndermesini engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı alınmıştır." denildi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Enock Mwita, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Başvuru ve dilekçenin acil olarak ele alınması gereken ulusal öneme ve kamu yararına ilişkin önemli konuları gündeme getirdiği konusunda tatmin oldum." dedi.

BMGK üyeleri, 3 Ekim'de, "Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu"nu onaylamıştı. ABD ve Ekvador'un kaleme aldığı karar tasarısı için yapılan oylamada, 15 BMGK üyesinden 13'ü "evet" oyu verirken, Rusya ve Çin "çekimser" oy kullanmıştı.

Kararda, misyonun, Haiti Ulusal Polis gücüne destek sağlayacağı belirtilirken, şimdilik 1 yıllık süre verilen misyonun Haiti hükümetiyle yakından işbirliği yürüterek "gerekli adımları" atacağı kaydedilmişti.

Mahkeme kararı öncesi açıklama yapan Devlet Başkanı William Ruto, yapılanın "İnsanlık için bir görev" olduğunu savunmuştu.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki ise pazar günü yaptığı açıklamada, Kenyalıların endişelenmemesi gerektiğini belirterek, "Hala güvensizlik sorunlarımız var ancak konuşlandırmanın ulusumuzun güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.