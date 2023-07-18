Kenya, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirdi

Kenya hükümeti, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesini 'arkadan bıçaklamak' olarak nitelendirdi. Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, çekilme kararının Afrika Boynuzu ülkelerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan gıda fiyatlarından etkilenen Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Kenya hükümeti, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesi kararını "arkadan bıçaklamak" olarak nitelendirdi.

Kenya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korir Sing'Oei, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararının, zaten kuraklıktan etkilenmiş olan Afrika Boynuzu ülkelerini orantısız şekilde etkileyeceğini belirtti.

Sing'Oei, çekilme kararının, küresel gıda fiyatları göz önüne alınınca "arkadan bıçaklamak" olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana artan gıda fiyatlarından ötürü zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın anlaşmayı sonlandırarak özellikle Asya ve Afrika'daki ülkelere zarar verdiğini kaydetmişti.

Tahıl anlaşması

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile BM'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.