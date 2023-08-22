Kenya'nın Lamu kentinde terör saldırısı: 2 ölü
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Kenya'nın Lamu kentinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 kamyon şoförü ve yardımcısı hayatını kaybetti. Ayrıca teröristler Salama köyünde 10 evi ateşe verip malzeme çaldı.
Kenya'nın Lamu kentinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Lamu kentinde örgüt tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 kamyon şoförü ve yardımcısı hayatını kaybetti.
Saldırıyı teyit eden Lamu bölge Komiser Yardımcısı Gabriel Kioni, Eş-Şebab üyesi teröristlerin ayrıca Salama köyünde 10 evi ateşe verip çok sayıda malzeme çaldığını belirtti.
Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Dünya