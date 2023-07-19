Kenya, İngiltere vatandaşı Jermaine Grant'ı ülkesine iade edecek

Kenya, 2011'de bomba yapım malzemeleriyle yakalanan İngiltere vatandaşı Jermaine Grant'ın cezasının bittiği için ülkesine iade etme kararı aldı. Grant, Kenya vatandaşlığı elde etmek için sahte evrak oluşturmakla suçlanmış ve terör suçundan cezalandırılmıştı.

Kenya, 2011'de bomba yapım malzemeleriyle yakalanan İngiltere vatandaşı Jermaine Grant'ı cezası bittiği için ülkesine iade etme kararı aldı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Kenya Yüksek Mahkemesi, 2015'te hüküm giyen ve yaklaşık 9 yıl cezaya çarptırılan Grant'ın cezası dolduğu için İngiltere'ye gönderilmesine karar verdi.

Kenyalı yetkililerce 2011'de yakalanan Grant'ın evinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunmuştu.

Grant, önce Kenya vatandaşlığı elde etmek için sahte evrak oluşturmakla suçlanmış ve hüküm giymiş ardından da terör suçundan cezalandırılmıştı.

Grant'ın Mombasa'daki evini paylaştığı Samantha Lewthwaite'in, 2005 Londra bombacılarından Germaine Lindsay'in eşi olduğu ortaya çıkmıştı.