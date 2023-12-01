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Kenya Havayolları, 3,5 yıl aradan sonra Somali'ye doğrudan uçuşlara yeniden başlıyor

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Kenya Havayolları, 14 Şubat 2024'ten itibaren Somali'ye doğrudan uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle atılan bu adım, Nairobi-Mogadişu arasında haftada 2 uçuş gerçekleştirileceğini gösteriyor.

Kenya Havayolunun, yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra 14 Şubat 2024'ten itibaren Somali'ye doğrudan uçuşlara yeniden başlayacağı bildirildi.

Kenya Havayolları Ticaret ve Müşteri Sorumlusu Julius Thairu, basına yaptığı açıklamada, ilk tarifeli uçuşun 14 Şubat 2024'te Kenya'nın başkenti Nairobi'den Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yapılacağı bilgisini paylaştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Thairu, atılan adımın, bu durumun bir yansıması olduğunu kaydetti.

Nairobi-Mogadişu arasında haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

Kenya, bu kararı Somali'nin 24 Kasım'da Doğu Afrika Topluluğuna (EAC) kabulü sonrasında aldı.

Son yıllarda Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, deniz sınırı anlaşmazlığı, Somali'nin iç işlerine müdahale iddiaları ve Somali'deki güvenlik durumu gibi nedenlerden dolayı gerilmişti.

Kenya ile Somali arasındaki uçuşlar, ağustos 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle geçici olarak dondurulmuş, ardından Nairobi yönetimi mayıs 2021'de diplomatik krizi nedeniyle Mogadişu'ya tüm uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dünya

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