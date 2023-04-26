Kenya'daki tarikat bağlantılı ölümlerde can kaybı 90'a yükseldi

Kenya İçişleri Bakanlığı basına yaptığı açıklamada Malindi kentindeki dini tarikat bağlantılı ölümlerin sayısının 90'a çıktığını duyurdu. Kilifi Valisi Gideon M. Mung'aro kayıp kişilerle ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken Kenya Kızıl Haçı ise çıkan cesetleri saklamak için geçici morg kullanacaklarını belirtti.

Kenya polisi, 24 Nisan'dan bu yana çiftlik içinde ve etrafında yaptığı kazılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a çıktığını duyurdu. İddiaya göre, İyi Haber Uluslararası Kilisesi'nden Papaz Paul Mackenzie Nthenge, müritlerini sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola adı verilen çiftliğe gelmelerini ve Hz. İsa ile tanışmaları için aç kalmaları gerektiğini söylemiş ve bunun sonucunda birçok mürit hayatını kaybetmişti.