Kenya'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Veren 4 Yabancı Gözaltına Alındı

Kenya polisi tarafından düzenlenen operasyonda, başkent Nairobi'deki bir otelde yasa dışı askeri eğitim verdikleri belirlenen 2 Kamerun, 1 Nijerya ve 1 Togo uyruklu kişi gözaltına alındı. Mahkeme, 4 yabancı uyrukluyu kefaletle serbest bıraktı ve davanın 20 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Kenya polisi tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı askeri eğitim veren 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yerel basına yansıyan habere göre, Kenya polisi, başkent Nairobi'deki bir otelde yasa dışı askeri eğitim verdikleri belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Polis, turist vizesiyle ülkeye giren 2 Kamerun, 1 Nijerya ve 1 Togo uyruklunun, dini bir kurum olan "Connacce International Chaplain" çatısı altında askeri eğitim verdiklerini belirtti.

Mahkemeye çıkarılan 4 yabancı uyruklu kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkeme, savcılığın bu kişinin suçlarının araştırılması için 5 gün süreyle gözaltında tutulması talebini reddetti ve davanın 20 Eylül'de görülmesine karar verdi.

Kenya polisi, ülkede yasa dışı faaliyetlerde bulunan yabancılara yönelik operasyonlar düzenliyor.