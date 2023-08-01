Kenya'da silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Kenya'nın Lamu bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlendiği belirtildi.

Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Lamu bölgesindeki Lamu-Witu-Garsen kara yolunda sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kindiki, "Saldırıda 2 kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı." dedi.

Saldırı sonrası çok sayıda kişinin de kaybolduğu bilgisini veren Kindiki, yaralıların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Kindiki, saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlendiğini, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını kaydetti.

Somali'de faaliyet gösteren Eş-Şebab örgütünün üyeleri, son günlerde Kenya'da güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.