Kenya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ve Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Kenya'nın güneyindeki Makueni bölgesinde 8 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada can kayıplarının doğrulandığı belirtildi.

Kenya'da şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sel nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ve Somali'de şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Kenya'nın güneyindeki Makueni bölgesinde 8 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada da can kayıplarının yaşandığı doğrulandı.

Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı.

Öte yandan 96 kişinin hayatına mal olan seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde de "acil durum" ilan edilmişti.