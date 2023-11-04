Kenya'da sağanaklar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu
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Kenya'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda birçok ev, iş yeri, okul ve tesis sular altında kaldı. Sel ve taşkınlarda 6 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yağışlar nedeniyle 2 okul ve 2 sağlık tesisi kullanılamaz hale geldi ve bazı yollar ile elektrik hatları zarar gördü. Mandera bölgesinde ise yaklaşık 5 bin aile selden etkilendi. Daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe ediliyor.
Kenya'da sağanakların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu.
The Star gazetesinin haberine göre, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yağışlar çok sayıda ev, iş yeri, okul ve tesisi sular altında bıraktı.
Sel ve taşkınlarda bugüne kadar 6 kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Yağış sonrası 2 okul ve 2 sağlık tesisi kullanılamaz hale gelirken bazı yollar ve elektrik hatları da zarar gördü.
Mandera bölgesinde yaklaşık 5 bin aile selden etkilendi.
Yağışların daha fazla can kaybına yol açmasından endişe ediliyor.