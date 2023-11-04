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Kenya'da sağanaklar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu

Kenya'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda birçok ev, iş yeri, okul ve tesis sular altında kaldı. Sel ve taşkınlarda 6 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yağışlar nedeniyle 2 okul ve 2 sağlık tesisi kullanılamaz hale geldi ve bazı yollar ile elektrik hatları zarar gördü. Mandera bölgesinde ise yaklaşık 5 bin aile selden etkilendi. Daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe ediliyor.