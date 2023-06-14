Kenya'da Polis Aracına Mayınlı Saldırı: 8 Polis Hayatını Kaybetti
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Kenya'nın Garissa bölgesinde polis aracına düzenlenen mayınlı saldırı sonucu 8 polis hayatını kaybetti. Saldırıda Eş-Şebab terör örgütü şüpheli görülüyor.
Kenya'da polis aracının geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kuzey Doğu Bölge Komiseri John Otieno, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan araca mayınlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Otieno, "Bu saldırıda 8 polis memurunu kaybettik. Güvenlik güçleri ve yolcu araçlarını hedef alan saldırılarda, Eş-Şebab'dan şüpheleniyoruz." ifadesini kullandı.
Saldırının Somali sınırına yakın Garissa bölgesinde düzenlendiğini kaydeden Otieno, daha önce de aynı bölgede Eş-Şebab terör örgütünün saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.
Somali'de saldırılarıyla gündemde olan Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor.