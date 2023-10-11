Kenya'da Modem Hırsızı Çatıdan Düşerek Öldü
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir apartmanın çatısında modemleri çalan hırsız, kaçmaya çalışırken çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.
Kenya'da çatılarda gezinen bir modem hırsızı, yakalanacağını anlayıp kaçmaya çalıştığı sırada çatıdan düşerek öldü.
The Star gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi'deki Embakasi bölgesinde 4 katlı bir binanın çatısında modemleri çalan hırsız kaçmaya çalıştı.
Apartman sakinlerinin çatıda ses duyması ve hareketlenmesi üzerine çaldığı modemlerle kaçmaya çalışan hırsız, atlamaya çalıştığı sırada tepe üstü yere düştü.
Olay yerinde ölen hırsız, kimlik tespiti ve otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.
Nairobi'nin küçük mahallelerinde antene benzeyen ve çatılara konan modemler kullanılırken, sık sık hırsızlık vakaları görülüyor.