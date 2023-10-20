Kenya'da Mashujaa Günü kutlamalarında izdiham: 4 kadın hayatını kaybetti

Kenya'da düzenlenen "Mashujaa Günü" kutlamalarında yaşanan izdihamda 4 kadın hayatını kaybetti.

Kenya merkezli Capital FM'in haberine göre, Kericho Stadyumu'nda düzenlenen kutlamalarda izdiham yaşandı.

İzdihamda 4 kadın ezilerek yaşamını yitirdi, aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Mashujaa Günü, bağımsızlık için mücadele eden Kenyalıların anısına her yıl 20 Ekim'de kutlanıyor ve ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor.

Mashujaa Günü, İngiltere'ye karşı 1963'te kazanılan bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden Jomo Kenyatta anısına 2010 yılına kadar "Kenyatta Günü" olarak adlandırılmıştı.