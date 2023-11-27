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Kenya'da izinsiz çiftliğe giren 8 kişiden 4'ü öldürüldü

Kenya'nın Rift Vadisi'nde bulunan bir çiftliğe izinsiz giren 8 kişiden 4'ü muhafızlar tarafından öldürüldü. Olayda üç kişi olay yerinde hayatını kaybederken, dört kişi ise yaralandı.