Kenya'da izinsiz çiftliğe giren 8 kişiden 4'ü öldürüldü
Kenya'nın Rift Vadisi'nde bulunan bir çiftliğe izinsiz giren 8 kişiden 4'ü muhafızlar tarafından öldürüldü. Olayda üç kişi olay yerinde hayatını kaybederken, dört kişi ise yaralandı.
Kenya'da orduya ait bir çiftliğe izinsiz girdiği ileri sürülen 8 kişiden 4'ü öldürüldü.
The Standard gazetesinin haberinde, Rift Vadisi'nin Kamagut bölgesinde bulunan çiftliğe izinsiz giren 8 Kenyalıya muhafızlar tarafından ateş açıldığı belirtildi.
Haberde, üç kişinin olay yerinde, bir kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğü, silahla yaralanan dört kişinin de hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.
Görgü tanıkları, çiftliğe izinsiz giren kişilerin hasattan geriye kalan mısırları toplamak isteyen yoksul Kenyalılar olduğunu belirterek çiftlik muhafızlarının gözaltına alınmasını istedi.
Polis yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.