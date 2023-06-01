Kenya'da iktidar partisi ve muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

Kenya'da iktidar partisi ve ana muhalefet arasındaki müzakereler, süresiz askıya alındı. İki partili müzakere heyetinin başındaki isim olan Otiende Amollo, basına yaptığı açıklamada, muhalefetin taleplerinin karşılanmamasından ötürü müzakerelerin askıya alındığını söyledi.

Kenya'da iktidar partisi ve ana muhalefet arasındaki müzakereler, süresiz askıya alındı.

İki partili müzakere heyetinin başındaki isim olan Otiende Amollo, basına yaptığı açıklamada, muhalefetin taleplerinin karşılanmamasından ötürü müzakerelerin askıya alındığını söyledi.

Ulusal Seçim Komisyonunda yapılan atama ve değişikliklere ilişkin yaşanan anlaşmazlıktan ötürü son bulan müzakerelerde, hayat pahalılığı ve Komisyonun veri merkezlerinin korunmasına dair meseleler de ele alınıyordu.

Muhalif Azimio koalisyonu ve iktidardaki Kenya Kwanza ittifakı arasındaki görüşmeler, muhalefetin mart ayında sokaklara inmesi üzerine başlamıştı.

Azimio lideri Raila Odinga, hem geçen yıl yapılan başkanlık seçiminde hile yapıldığını savunmuş hem de hayat pahalılığının son bulması ve Seçim Komisyonundaki atamaların durması için acil önlemler alınmasını talep etmişti.

Devlet Başkanı William Ruto, taleplerin Mecliste görüşülebileceğini belirterek protestoların durmasını istemişti.

Muhalefet cephesi ise Ruto'nun "diyalog" çağrısının ardından protestoları askıya almıştı.