Kenya'da Eş-Şebab Terör Örgütü Saldırısında 2 Polis Hayatını Kaybetti
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Kenya'nın Somali sınırında gerçekleşen saldırıda, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri 2 polis memurunu öldürdü. Saldırı sonucunda yaralanan diğer polisler ise hastaneye kaldırıldı. Eş-Şebab terör örgütünün Kenya'daki saldırıları son günlerde artış gösteriyor.
Kenya'da Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Kenya'nın Somali sınırında güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapıldı.
Bir polis aracının geçişi sırasında yola döşenmiş mayının patlaması sonucu 2 polis memuru yaşamını yitirdi. Yaralanan polisler de hastaneye kaldırıldı.
Somali'de saldırılarıyla gündemde olan terör örgütü Eş-Şebab'ın, komşu ülke Kenya'daki saldırıları son günlerde arttı.
Örgüt üyeleri, saldırılarında sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.